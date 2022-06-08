Средняя стоимость товара данной категории превышает 100 тысяч рублей - довольно небольшая цена за счастье доносить за кем-то сумку или сандалики

Сегодня пришла действительно неожиданная новость - на площадке Яндекс-Маркет стартовала продажа подержанных вещей люксовых мировых брендов.

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Итак, всё началось с «классики» - в продаже появились бывшие в употреблении сумки таких брендов как Прада, Гуччи, Биркин, Луи Витон и других.

В будущем данное направление будет активно развиваться, и на продажу в скором времени поступят другие премиальные вещи. Примечательно, что доставку купленных «бывших в употреблении» товаров будут осуществлять сами продавцы, а за то, чтобы не сомневаться в подлинности кем-то ношеных вещей, будет отвечать платформа The Cultt.

Примечательно и то, что на данный момент средняя цена товара данной категории уже превышает 100.000 рублей. Следом на очереди на страницы маркетплейса попадёт обувь и одежда.

Данное решение компании Яндекс даже на фоне сложной ситуации в стране выглядит как минимум спорным, ведь другие крупные площадки уже не раз рассматривали тему торговли бывшими в употреблении вещами, но так и не решились начать ими торговать.

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