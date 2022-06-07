Смешные цифры, которые никак не отражают того хайпового инфо-шлейфа, которым овеяна криптовалюта

Министерство энергетики России выступило с заявлением о том, что суммарное потребление электроэнергии майнерами по всей России составляет чуть больше половины процента (!) от общего количества потребляемой электроэнергии всей страной.

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Также в Министерстве отметили, что энергосистема Российской Федерации обладает кратным запасом прочности и энергетики способны обеспечивать надёжные поставки электроэнергии для всех потребителей, в том числе в Министерстве готовы удовлетворить и нужды майнеров. Конечно, в случае легализации криптовалют внутри страны.

Будущее майнинга в России пока туманно, но всё идёт к тому, что появится некий свод законов, который определит комплексное регулирование криптовалютного рынка с указанием конкретных мер по многим спорным вопросам.

Также специалисты Минэнерго заявляют, что легальный майнинг необходимо обязательно вывести из-под льготного тарифа на потребление электричества, который установлен для населения в пределах соц-нормы потребления. Льготы не должны распространяться на тех, кто зарабатывает крипту, используя электроэнергию.

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