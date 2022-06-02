Американский президент, нестареющий Джо Байден выступил с очередным откровением. Он заявил, что странам Европы можно было бы не вводить эмбарго на закупку нефти из России, а, наоборот, продолжить покупать энергоресурсы, поставляемые Российской Федерацией, но по существенно меньшей цене, чем та, которая действует на рынке в данный момент.
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Байден заявил, что такая возможность, наравне с другими вариантами, активно обсуждается с союзниками в Европе. Байден считает, что Россия сейчас оказалась в ситуации, при которой она просто вынуждена продавать свою нефть дешевле, потому что её больше никто не хочет покупать и это возможность для стран Европы действительно существенно сэкономить и покупать данный вид энергоресурса по гораздо более низким ценам.
Правда, американский президент в своей проникновенной речи не указал - кто именно будет продавать Америке и Евросоюзу российскую нефть за копейки, но это всего лишь детали.
Зато Байден приводит пример с пшеницей. Говорит, что на рынке не хватает миллионов тонн пшеницы из-за событий на Украине и всё это стоит очень дорого - буханка хлеба в итоге обходится в 3-4 раза дороже, а в некоторых странах наблюдается серьезная нехватка продовольствия. То же самое с бензином, добавляет Байден.