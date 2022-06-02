Правда, мудрец не уточнил, кто именно будет им её продавать

Американский президент, нестареющий Джо Байден выступил с очередным откровением. Он заявил, что странам Европы можно было бы не вводить эмбарго на закупку нефти из России, а, наоборот, продолжить покупать энергоресурсы, поставляемые Российской Федерацией, но по существенно меньшей цене, чем та, которая действует на рынке в данный момент.

реклама

Байден заявил, что такая возможность, наравне с другими вариантами, активно обсуждается с союзниками в Европе. Байден считает, что Россия сейчас оказалась в ситуации, при которой она просто вынуждена продавать свою нефть дешевле, потому что её больше никто не хочет покупать и это возможность для стран Европы действительно существенно сэкономить и покупать данный вид энергоресурса по гораздо более низким ценам.

Правда, американский президент в своей проникновенной речи не указал - кто именно будет продавать Америке и Евросоюзу российскую нефть за копейки, но это всего лишь детали.

Зато Байден приводит пример с пшеницей. Говорит, что на рынке не хватает миллионов тонн пшеницы из-за событий на Украине и всё это стоит очень дорого - буханка хлеба в итоге обходится в 3-4 раза дороже, а в некоторых странах наблюдается серьезная нехватка продовольствия. То же самое с бензином, добавляет Байден.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -40% на 3080 Gigаbyte Gaming - цена радует RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU