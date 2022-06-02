В скором времени человечеству потребуются новые революционные алгоритмы накопления и обработки информации

Чем больше глубина цифровизации современного мира, тему большие объёмы данных требуется хранить.

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Проблема хранения информации становится действительно невероятно острой. Учёные подсчитали, что уже к 2025 году общий объём пользовательских данных на планете Земля превысит 400 зеттабайт.

Для того, чтобы представить, сколько же это информации на самом деле, то можно сравнить такой объём данных с тем, чтобы смотреть видеоролик в разрешении 4К в течение 25 млрд лет.

Уже сейчас становится совершенно очевидным тот факт, что с каждым годом объемы данных будут только увеличиваться и это означает, что нужно серьёзно задумываться не только на тему того, где эти данные хранить. Но и над тем, что мы стоим на пороге зарождение действительно новых современных профессий, которые будут востребованы в будущем. Это специалисты по работе с большими объемами данных.

Отсюда же следует другой вывод - человечеству в целом не обойтись без новых революционных систем хранения информации. Существующие накопители вообще не позволяют эффективно хранить информацию, разве что на бытовом уровне.

Если же речь идёт хотя бы о каком-то более-менее серьёзном объеме данных, например о супер - детальных космических снимках или длинных цепочках генома, то современные накопители, пусть даже формата Nvme, не соответствует тем задачам, которые стоят перед человечеством.

Так что в скором времени можно ожидать появление совершенно иной структуры хранения и обработки информации в мировом масштабе.

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