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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Стартаперы собрали $20 млн долларов на пистолет со сканером отпечатка пальцев
"Оружейную проблему" Америки это не решит, но позволит сделать хоть что-то здесь и сейчас
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Американский стартап, который пообещал сделать пистолет со встроенным отпечатком пальцев, в первые недели собрал почти 20 млн долларов инвестиций.

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Сотрудники компании biofire заявили, что оружие является частью американской культуры и в обозримом будущем никуда не денется, но при этом следует значительно ограничить использование оружие.

И для этого как никогда идеально подходит сканер отпечатков пальцев. «Умный пистолет» сможет стрелять только после того, как сканер разблокируют спусковой крючок. Таким образом полностью исключается возможность того, что оружие будет использовано не авторизованными людьми и отдельной канвой повествования идёт идея защиты детей от случайного использования оружия.

Да, такая конструкция - не панацея, но она поможет сделать хоть что-то по контролю за гражданским вооружением здесь и сейчас. Интересно, как к подобной идее отнесется «оружейного лобби», которое становится влиятельнее год от года?

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#америка #оружие #пистолет #сканер отпечатка
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