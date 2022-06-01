Легендарные характеристики советской машины "КМ" (она же "Каспийский Монстр") до сих пор впечатляют военных США

Американское агентство по перспективным военным разработкам (сокращённо DARPA), заявило о том, что приступает к созданию собственного самолёта-экраноплана.

реклама





Сообщается, что данный проект – это, в какой-то степени, попытка догнать прошлое и сократить отставание от России в деле производства экранопланов, которое, по мнению самих же американцев, составляет более чем 50 лет.

Сама идея создания «летающего корабля» появилась ещё в конце пятидесятых годов прошлого века и стала приобретать формы в виде прототипа СМ-1 летом 1961 года.

Прототип советского экраноплана совершил свой первый полёт в том же 61 году, позже появился всем известный «Каспийский монстр», который обладал массой более чем в 500 тонн и мог разогнаться до скорости более 500 км/ч.

При этом размах крыльев машины был 37 метров, а дальность полета составляла 1500 км.

Полезный груз, который мог взять экраноплан, измерялся 300 тоннами. Также одна из версий «Каспийского монстра», который на самом деле назывался просто «корабль-макет», была вооружена шестью ПРК «Москит», но, после катастрофы, данный проект СССР был закрыт.

Американцы решили построить свой вариант экраноплана под названием «Liberty lifter», который, по мнению его конструкторов, должен максимально раскрыть основные достоинства экранопланов - высокую скорость и феноменальную грузоподъёмность, с которой не могут сравниться никакие транспортные самолёты.

Важное и то, что для подобных самолётов не нужны аэропорты - экраноплан способен взлетать и садиться на воду.

Стоит заметить, что попытка американскими военными разработать экранопланы была предпринята примерно 20 лет назад. Инженеры «Боинг» уже пытались создать концепт подобной машины и потерпели неудачу.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Теперь же, в случае успеха проекта «Liberty lifter», военно-морские силы США получат мощнейшее десантное транспортное средство, которое позволит доставлять в любой район мира огромное количество военных грузов и бронетехники, а также живой силы.