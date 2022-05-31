Группировка из более чем 260 спутников станет российским конкурентом сети Starlink

Сегодня стали известны новые подробности о проекте «Сфера».

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Так, директор департамента перспективных программ, господин Прохоров, который является сотрудником «Роскосмоса», заявил, что российский спутниковый интернет «Марафон», который является частью проекта «Сфера», будет конкурировать со Starlink не только по качеству связи, но ещё и предложит гораздо меньшую стоимость терминала для подключения.

По словам господина Прохорова, абонентское оборудование обойдётся конечному пользователю всего в 1500 рублей. Уже сейчас известно, что в комплект данного оборудования войдёт антенна и модем, которые будут осуществлять связь со спутником, а также ряд датчиков, которые будут следить за точностью позиционирования, сейсмической активностью и отслеживать другие параметры.

Система «Марафон» будет основана на 260 спутниках, хотя у проекта Starlink «в активе» спутников уже в 10 раз больше!

Илон Маск заявляет, что к концу 2022 года сетью Starlink будет охвачена вообще вся Земля, но при этом абонентское оборудование компания SpaceX продает уже по цене 600 долларов, а ежемесячная подписка обходится в 110 долларов США.

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