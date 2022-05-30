Предварительные результаты исследования населения позволяют оценить еще несколько параметров

Сегодня в России были опубликованы первые результаты переписи населения, которая состоялась в 2020 году.

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Данное исследование имело статус «Всероссийского» и сейчас дошло дело до того, чтобы обработать большее количество данных и представить предварительные итоги данного опроса.

Справедливости ради, стоит сразу оговориться, что населения с большой неохотой принимало участие в переписи населения, потому как она проходила во время сразу нескольких волн covid-эпидемии.

Но, с учётом всех данных, которые имеются в распоряжении федеральных властей, удалось получить довольно точные данные об общей численности населения страны, о численности населения в самых крупных городах России, а также определить, с какой плотностью, в зависимости от федеральных округов, расселены граждане России по большой стране.

Основной вывод, который можно сделать, заключается в том, что население России увеличилось всего на 2 миллиона человек и некоторые эксперты утверждают, что это прибавка была обусловлена легализацией мигрантов, которые получили паспорта России.

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