Забавный и курьёзный случай произошёл в городе Одинцово Московской области. Там мать сдала своего сына, увлекающегося компьютерными играми, в полицию за то, что он, вместо того чтобы идти служить в армию, сутками напролёт играл в Сounter strike.
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Женщина по имени Елена Валентиновна обратилась в полицию с заявлением на своего 22-летнего сына по имени Кирилл и обвинила его в том, что он уклоняется от службы в армии.
Её возмутило его неоднократное пренебрежение «материнской мудростью», а также наплевательское отношение к жизни в целом, как считает его мама.
При этом, парень довольно неплохо и удачно зарабатывал деньги на разных кейсах в CS, покупал ачивки для повышения уровня в игре, а также занимался продажей фингербордов (это такие специальные скейтборды для пальцев рук).
Такой подход к жизни сына мать категорически не устраивал, и ей пришла в голову мысль, что ему настало время взрослеть. За помощью она обратилась в силовые структуры.
Хотя журналистам доподлинно неизвестно, какие меры в отношении заявления были предприняты правоохранителями, но прецедент довольно опасный, ребята.