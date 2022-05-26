Компания Zotac представила свою фирменную систему, позиционирующуюся как «рюкзак-компьютер» уже четвертого поколения под названием VR-go-4.
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Данный «рюкзачок» оснащён видеокартой RTX a4500 и мобильным процессором Intel серии Core i7 Tiger Lake 11800h. При этом, видеокарта имеет 7168 ядер CUDA и 20 ГБ памяти GDDR6.
Как отмечают представители компании, выбор неигровой видеокарты был сделан осознанно, ведь указанная карта гораздо мощнее, чем любой другой видеоадаптер «базового уровня». При этом важное место в данной разработке было отведено энергосбережению.
Видеокарта потребляет всего 200 Вт, тогда как у той же карточки RTX 3080 энергопотребление заявлено уже 350 Вт и, в случае носимого рюкзака, это существенно скажется на автономности работы от батареи в худшую сторону.
Также у новинки на борту присутствует 16 ГБ памяти DDR4, которая может быть расширена до 32 Гб. Есть возможность установить накопитель данных протокола Nvme и формата М.2 или любой SSD 2,5 дюйма на выборах по интерфейсу SATA-3.
Устройство имеет на борту целый ряд разъемов расширения, в том числе даже кардридер, а в качестве аккумулятора питания используется «двойной сэндвич» на 90 Вт*часов с возможностью быстрой замены.
Пока что сроки и стоимость выхода данного устройства неизвестны, но, если ориентироваться на цену за предыдущие версии, то они начинались от 2000 долларов.
Помимо прочего, компания Zotac с момента того, как представила свой первый «рюкзак-компьютер» планомерно улучшила его дизайн и характеристики и заявляет о том, что будет продолжать развивать данное направление.