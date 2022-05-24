Сегодня стало известно о том, что Конгресс США наложил запрет на продажу редкоземельных металлов и минералов, используемых для создания оружия. Это, как считают эксперты, сделано, прежде всего, для того, чтобы накопить значительные запасы внутри Америки на фоне ухудшающихся взаимоотношений с Китаем.
реклама
Ранее запас подобных материалов из Америки усиленно распродавался, даже несмотря на то, что данные полезные ископаемые относятся к категории стратегических. При этом, военные журналисты США сообщают, что представители оборонного ведомства запросили дополнительные 250 млн. долларов на закупку подобных материалов, среди них, помимо известных редкоземельных металлов, значатся вольфрам, титан и кобальт.
Американские законотворцы и военные считают, что Китай по факту монополизировал мировой рынок редкоземельных минералов и вообще может перекрыть американцам доступ к критически важным элементам в случае обострения противоречий между двумя странами.
Накапливая запасы внутри страны, американские военные планируют исключить влияние на собственную оборону китайских компаний.