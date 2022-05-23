Президент Байден опять отличился. Во время своего продолжающегося «азиатского турне», американский президент сделал довольно категоричное заявление по «проблеме Тайваня».
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Так, Джо заявил, что США «вмешаются военным образом» в случае вторжения Китая на тайваньские земли, при этом американский президент отметил, что подобные действия со стороны властей Китая будут «крайне неуместными».
На пресс-конференции, которая прошла в японской столице Токио, Байден также заявил, что необходимость защищать Тайвань стала наиболее серьёзной на фоне санкции против России и глобальных мировых изменений.
Также президент США добавил, что китайские власти просто не понимают, что, вмешавшись и выступив против Тайваня, они в буквальном смысле «разрушат весь регион».
При этом, китайские власти выступили по каналам Министерства Иностранных Дел с категорическим осуждением слов американского президента, и указали ему на то, что решать судьбу Тайваня американцы не вправе, а данное заявление лишь только укрепляет Китай в правоте проводимого партией геополитического курса.