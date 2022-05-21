Это предприятие обещает стать основным "донором" аккумуляторов для всего электротранспорта в России и странах СНГ, а может быть и в части Китая

Сегодня стало известно о том, что в скором времени на территории заброшенной Балтийской АЭС в Калининградской области будет построена невиданная ранее по масштабам производства гигантская фабрика отечественных аккумуляторов для электромобилей.

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Стоимость постройки «гигафабрики» аккумуляторов в Калининграде оценивается примерно в 30 млрд рублей, но уже к 2030 году кураторы проекта обещают, что они не только полностью обеспечат рынок России и дружественных стран аккумуляторами для электромобилей, но и наладят их экспорт, что, по прогнозам, принесёт доход примерно в 150 млн долларов ежегодно.

Опрошенные эксперты говорят, что подобные планы на фоне общего состояния мирового производства батарей для электротранспорта, выглядят более чем реалистичными.

Они заявляют, что практически весь производимый объём аккумуляторов будет распределён между городским и коммерческим транспортом России, а также, с большой долей вероятности, к выпускаемой продукции будущего «гигазавода» будут проявлять огромный интерес китайские производители электромобилей, которые, в случае хорошего стечения обстоятельств, смогут обеспечить этому предприятию долгий и стабильный спрос.

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