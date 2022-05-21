Одно из предприятий, входящих в структуру «Роскосмоса», а именно самарский центр «Прогресс», заявил о том, что прекращает продажу и производство фирменных санок для детей.
реклама
Да, это предприятие в рамках диверсификации существенное время сосредотачивалось на том, чтобы выпускать товары народного потребления и специальные медицинские товары ещё до «эры импортозамещения».
Так, руководители предприятия говорят о том, что все реализованные в последнее время детские санки продавались исключительно из складских остатков, а новые товары данных категорий более не производятся.
Тем не менее, на предприятии на берегах Волги выпускали также шприцы для инъекций, медицинские катетеры и другое непрофильное оборудование.
Совсем недавно Дмитрий Рогозин заявил, что предприятиям «Роскосмоса» вполне по силам в кратчайшие сроки освоить выпуск так необходимых аппаратов КТ и МРТ для оснащения ими медицинских лечебных учреждений по всей России.