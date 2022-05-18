Это никак не соответствует заявлениям Маска о том, что к концу года будут запущены регулярные пассажирские перевозки в космос. Лучше и дальше продолжать играться с покупкой Твиттера

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Детище Илона Маска, компания SpaceX, похоже, испытывает существенные трудности с постройкой самого перспективного двигателя для будущих ракет «Raptor».

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Так, во время огневых испытаний, с интервалом буквально в несколько минут взорвались сразу два таких двигателя. Таким образом, данные двигатели должны были стать основой космического корабля Starship, судьба которого кажется всё более и более туманной.

Сначала экологические активисты добились проведения экспертизы безопасности космодрома в Бока-Чика, теперь во время стендовых испытаний взорвались сразу два двигателя друг за другом, что существенно отбросит компанию назад в деле постройки «супер-ракет».

Представители корпорации SpaceX никак не комментируют произошедшее. Илон Маск «играется» с покупкой Twitter и с тем, чтобы как можно масштабнее впечатлить медийное пространство мира.

Провальное испытание «Рапторов» на этом фоне просто теряется. Многие из опрошенных экспертов склонны выдвигать альтернативную версию произошедшего. Так, они заявляют, что данные двигатели были намеренно включены в специальном критическом режиме, который должен был определить возможности конструктива и для компании это не является чем-то удивительным. Многие детали испытываются на превышение штатных показателей.

Другой вопрос - смогли ли данные двигатели «Raptor» выйти на те показатели, на которые они и были рассчитаны конструкторами?

Сейчас известно лишь то, что тяга подобных двигателей «на десятки % превышает тягу двигателя первого поколения» и нет ничего более лучшего для постройки космических кораблей будущего, чем двигатели Илона Маска.

Он не раз заявлял, что без массового, многоразового, простого в использовании ракетного двигателя Америке и бизнесменам вообще нечего делать в космосе. Если постройка ракеты провалится, то компанию неминуемо ждёт банкротство, а два подряд взрыва никак не согласуются с планами Илона Маска по старту регулярных полётов в космос до конца 2022 года.

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