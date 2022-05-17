Сегодня стало известно о том, что компания «ВКонтакте» выпустила на мобильной платформе своё собственное отдельное приложение для обмена сообщениями под названием «VK Messenger».
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Команда «ВКонтакте» не раз говорила о том, что стремится предоставить пользователям в России как можно больше инструментов, чтобы быть всё время на связи с близкими и поддерживать комфортное общение несмотря на санкции.
Новое приложение «VK Messenger» должно помочь не только общаться с друзьями из списка контактов в социальной сети, но и из телефонной книги вообще. Пользователям также будут доступны групповые чаты более чем одну тысячу человек, исчезающие сообщения, видеозвонки и аудиозвонки без всяких ограничений, а также музыка, стикеры, фото, видео истории и передача файлов размером до 2 ГБ.
С помощью этого предложения можно переводить друг другу деньги, делиться своей географической позицией и выполнять другие действия.
Да, это очень-очень похоже на Telegram, но, тем не менее, это НЕ Telegram. Также в мессенджер попали функции, которые отсутствуют в основном приложении для общения с самого сайта. Можно скрывать время последней активности, участвовать в переписке в фантомных чатах, откуда все сообщения будут пропадать через определенное время.
Конечно же, такой программный продукт не обошёл своим вниманием всеми любимую «тёмную тему», а также предлагает своим пользователям безграничные возможности для персонализации: можно настраивать буквально всё! Появится и возможность закреплять важные сообщения наверху в списке чатов и управлять архивами неактуальных переписок.