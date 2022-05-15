Предыдущий мировой рекорд пути к МКС также принадлежит российским космонавтам. Два года назад удалось долететь до МКС всего за 3 часа, новая схема - это еще один шаг к самому короткому в мировой истории полету к МКС

Глава «Роскосмоса», господин Рогозин, заявил о том, что в скором времени у корабля «Союз-МС» будет ещё одно уникальное преимущество перед другими мировыми космическими транспортными средствами.

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Это преимущество заключается в том, что специалистами была разработана самая короткая в мире схема пути к МКС.

Стоит отметить, что рекорд скорости полёта был установлен ещё осенью 20 года кораблём «Союз МС-17» и тогда время доставки людей и грузов с Земли на международную космическую станцию составило рекордные 3 часа и 3 минут.

Теперь же на осень 22 года запланирован пуск грузовика «Прогресс» (одного из последних экземпляров выпуска), который будет двигаться по максимально короткой схеме полёта с одним витком.

Как только схема будет отработана, то с её помощью пилотируемый корабль «Союз-МС» будет существенно превосходить любые американские корабли, ведь обычно применяется 2 суточная схема запуска, которая предполагает, что корабль с экипажем совершает 34 оборота вокруг планеты. Также используется схема 4 витков, которая занимает около 6 часов. По схеме с двумя ветками уже отправили корабли «Прогресс-МС» и два пилотируемых «Союза».

Сколько займёт по времени новая схема с одним витком пока неизвестно, но очевидно, что чем быстрее и комфортнее путь, тем меньше затраты и лучше общее самочувствие экипажа.

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