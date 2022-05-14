Россия продолжает исполнять заключенные ранее совместные контракты, а вот американским астронавтам теперь добавилось изрядное количество неудобств

Группа астронавтов NASA сообщила о том, что в новых реалиях сотрудничество в космической сфере между Россией и США значительно затруднено возникшими административными и экономическими препонами.

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Например, советники по развитию космоса сообщают, что астронавты американской NASA испытают существенные трудности с тем, чтобы добраться до Звездного Городка, так как авиасообщение либо значительно ограничено, либо вовсе отменено.

Другой пример – это невозможность «гостей» пользоваться привычными кредитками, ведь операции по картам также находятся под санкциями.

При этом американская сторона всячески содействует тому, чтобы контакты в космической отрасли между двумя государствами продолжались. Недавно западные «космические функционеры» заявили «решительное ДА» идее так называемых перекрестных полетов, в рамках которой российской стороне предложено пользоваться кораблями Crew Dragon, а американские исследователи космоса вовсе не против летать на МКС на известных русских космических кораблях.

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