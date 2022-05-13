Такое требование не противоречит договору оказания услуг, но на практике игнорировалось сторонами

Несколько информационных изданий сообщают, что провайдеры интернет-услуг для юридических лиц (читай, компаний) стали рассылать письма в их адрес с требованием указать данные всех сотрудников, которые в силу профессиональной деятельности на работе пользуются интернетом.

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Если же данные не будут предоставлены, то провайдеры грозятся прекратить оказание услуг и отключить компании от интернета.

Формально, такое поведение провайдеров объяснили тем, что идёт «усиление мер по борьбе с организованной преступностью». Однако, представители одного из районных провайдеров ближнего Подмосковья информацию о новых требованиях подтвердили, добавив, что пункт договора о сборе данных появился ещё пару лет назад как результат принятия «закона Яровой».

Многие провайдеры ранее предпочитали закрывать глаза на данные требования, теперь же, похоже, провайдеров всё же обязали собирать персональные данные тех, кому они предоставляют услуги и вносить их в специальные программы, которые будут накапливать абонентские базы.

Теоретически, те компании, которые получили требование о передаче персональных данных своих работников, могут этого не делать, но, в случае принципиального разговора, дело может закончиться тем, что интернет, опять же, формально могут отключить за нарушение условий договора.

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