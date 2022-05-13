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"Альфа-банк" представил свой первый "прозрачный" банкомат
Сообщается, что в скором времени такими устройствами оснастят основные торговые точки Москвы
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Сегодня совершенно неожиданно представители «Альфа-банка» сообщили о том, что планируют оснастить наиболее популярные торговые центры Столицы банкоматами нового поколения.

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Основная «фишка» новинки - практически полностью прозрачный корпус. Второе, что обращает на себя внимание, это оригинальная система водяного охлаждения, которая применена внутри банкомата.

В целом, подобное устройство больше напоминает персональный компьютер юного геймера и выглядит довольно завораживающе. WOW-эффект достигается за счёт того, что внутри корпуса практически вся работа банкомата видна как на ладони. Охлаждающая жидкость булькает, вентиляторы вращаются, печатается чек. Правда, само хранилище для денег скрыто от глаз, это всё же является банковской тайной.

С виду данное устройство ничем не отличается по функционалу от обыкновенного банкомата: сенсорный дисплей позволяет взаимодействовать пользователю с системой, можно снимать наличные и можно оплачивать счета, пользоваться картой, отсчитывать деньги и прочее.

Всё, что делают банкоматы, доступно и на «прозрачной модели».

О том, что представляет собой техническая начинка данного устройства, не сообщается. Хотя было бы неплохо узнать о том, на основе какого процессора собран данный экземпляр.

Скептики заявляют, что подобным образом представители «Альфа-банка» хотят хоть немного отвлечь своих клиентов от довольно печальных новостей, которые последние месяцы и появляются в финансовом секторе, другие же рады действительно отвлечься и посмотреть на довольно необычное устройство.

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Прозрачный банкомат - Видео (клик)

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#альфа-банк #банкомат #прозрачный
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