Особенно сильно по ним ударили последние два месяца, которые так и не смогли изменить тренд на распродажу криптовалют.
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Например, самый обеспеченный мировой «крипто-гуру» и одновременно вдохновитель биржи Binance, потерял уже 38 миллиардов долларов. Его совокупное состояние уменьшилось в три (!) раза. Это самый «несчастный» из плеяды основателей мирового валютного крипто-движения.
Следом по величине потерь идут все вдохновители и владельцы крупнейшим мировых крипто-бирж и торговых площадок. Их потери оцениваются от 1 до 3 миллиардов долларов.
Для многих из первой десятки, падение крипторынка напрямую сказалось на величине финансового состояния, ведь львиная доля личных активов была именно в «монетах».
Не стоит забывать и о падении рыночной стоимости самих бирж, в случае, например, CoinBase, величина падения стоимости акций составила более 66%.
В общем, кто не успел продать, теперь кусает локти. Насколько долго сохранится «распродажный» тренд на криптовалютном мировом поприще, пока что сказать никто не возьмётся. Эксперты раз за разом оказываются крайне далеки в своих прогнозах от реального положения дел.