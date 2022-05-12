Для многих из первой 10 падение котировок криптовалют означает потерю нескольких миллиардов долларов

Особенно сильно по ним ударили последние два месяца, которые так и не смогли изменить тренд на распродажу криптовалют.

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Например, самый обеспеченный мировой «крипто-гуру» и одновременно вдохновитель биржи Binance, потерял уже 38 миллиардов долларов. Его совокупное состояние уменьшилось в три (!) раза. Это самый «несчастный» из плеяды основателей мирового валютного крипто-движения.

Следом по величине потерь идут все вдохновители и владельцы крупнейшим мировых крипто-бирж и торговых площадок. Их потери оцениваются от 1 до 3 миллиардов долларов.

Для многих из первой десятки, падение крипторынка напрямую сказалось на величине финансового состояния, ведь львиная доля личных активов была именно в «монетах».

Не стоит забывать и о падении рыночной стоимости самих бирж, в случае, например, CoinBase, величина падения стоимости акций составила более 66%.

В общем, кто не успел продать, теперь кусает локти. Насколько долго сохранится «распродажный» тренд на криптовалютном мировом поприще, пока что сказать никто не возьмётся. Эксперты раз за разом оказываются крайне далеки в своих прогнозах от реального положения дел.

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