Японцам из Sony следует серьезно подумать над тем, что они делают не так

Согласно отчёту японской компании, за прошедший квартал 2022 года в мире было продано всего около 2 млн консолей модели PlayStation 5.

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Данный показатель значительно меньше, чем был зафиксирован за тот же период прошлого года, когда было продано почти 3,5 млн приставок. Получается, что продажи упали почти на 40% и это на фоне дефицитного спроса на данные приставки. За весь прошлый год японцам удалось продать почти 11 млн приставок последних поколений, хотя изначально в планах компании было достичь планки в 15 млн экземпляров.

Всего же к концу 2021 года корпорация реализовала почти 19 млн приставок разных поколений, сейчас по продажам данные товары догоняют модель GameCube с продажами в 22 млн, а следующая цель - это оригинальная Xbox, которая показывает продажи в 24 млн штук в год.

По данным отчёта, японцы решили умерить свои аппетиты на будущий год, они снизили предполагаемую планку продаж консолей PlayStation 5 до 18 млн штук и это при сохраняющемся дефиците.

Также заявляется, что число подписчиков сервиса PlayStation Plus упало на 1 млн человек, но данное незначительное падение может быть связано с особенностями обновлённой подписки компании Sony.

Снизились также продажи игр для PlayStation 4 и PlayStation 5, они показали доход в 300 млн долларов против 340 млн за год до этого, собственные игры Sony, которые в прошлом году были реализованы с прибылью в 60 млн долларов, тоже значительно упали и доход от них составил 44 млн долларов.

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