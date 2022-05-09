Не так уж много времени прошло с момента начала санкционной войны, а альтернативные способы установки приложений сторонних разработчиков уже найдены

Разработчики сообщают, что уже более четырех тысяч компаний и владельцев приложений из России зарегистрировались на площадке, отдельно упоминается и о том, что все приложения для онлайн-банкинга популярнейших финансовых учреждений страны уже разместили свой софт в магазине.

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Также объявлено о том, что для разработчиков открыта регистрация, а для пользователей полноценный старт запланирован уже на 16 мая.

Помимо крупных создателей приложений из Столицы и Северной столицы, уже подали заявки компании из Сибири и Урала. Много на площадке и зарубежного контента – софт-мейкеры из Вьетнама и Индонезии уже присоединились к проекту, на очереди ряд других иностранных разработчиков.

Сразу же новым пользователям доступна функция «миграции» своих проектов с Google Play, что до минимума упрощает «переезд» на новый портал.

Отдельно авторы NashStore подчеркнули, что теперь никакие санкции не способны хоть как-то омрачить жизнь российским пользователям.

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