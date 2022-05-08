Сегодня стало известно о том, что американские военные де-факто полностью контролируют оборонные возможности Тайваня.
реклама
Так, газета Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что сразу несколько бывших высокопоставленных американских военных работают с официальными лицами Тайваня в тесном контакте по вопросу неминуемого вторжения армии КНР на остров.
При этом, американские представители уверяют правительство Тайваня в том, что «правильно вооружённая немногочисленная армия» острова вполне способна дать отпор даже такому крупному противнику как армия КНР.
Мало того, американские военные якобы располагают довольно точными военными планами Китая по непосредственному захвату Тайваня, и именно этот факт объясняет то, что власти Тайваня не способны без разрешения США покупать вооружение которое считают нужным.
Например, совсем недавно власти «полупроводникового острова» решили купить партию вертолётов, но кураторы из США посчитали данное вооружение бесполезным в свете «известной им военной операции», хотя пока что виртуальной, и наложили вето на такую военную покупку.
Вместо этого власти Тайваня продолжают получать совсем другую технику и вооружение прямиком из США, которая лучше соответствует моменту.
Похоже, что американцы всерьез опасаются эскалации конфликта вокруг спорной территории острова.