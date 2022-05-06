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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Посол КНР в России заявил, что торговля технологиями между двумя странами значительно возрастет
Это некий завуалированный намек на то, что Китай принял решение не бояться американских санкций
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Как известно, в последнее время появлялось крайне много информации о том, сможет ли  китайская промышленность покрыть дефицит некоторых традиционно импортируемых товаров на рынке России или нет.

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Сначала новости приходили довольно бравурные – «всё будет», «дефицит резко закончится, не начавшись» и в целом Китай с радостью заполнит все освободившиеся торговые ниши.

Затем произошел некий период отката. Система Unionpay отказывалась обслуживать карты российских клиентов, а технологические гиганты, такие как Huawei, сначала предоставили свою фирменную OS Harmony для российских мобильных телефонов BQ, затем, вроде как, отозвали разрешение. Полемика на тему того, рискнёт ли Китай в полной мере подключиться к борьбе за российский рынок, всё ещё актуальна.

Сегодня посол Китайской Народной Республики в России господин Чжан Ханьхуэй высказался по теме санкции против России и о перспективах торговли между двумя странами.

Как известно, официальные лица Китая ещё не высказывались на тему того, станет ли Китай в открытую противостоять санкциям Запада на стороне России. Пока что все новости касались только частных корпораций, которые, в принципе, вольны были самостоятельно принимать решение о том, работать им на рынке РФ или нет.

Сегодня же посол Китая заявил – «Торговля, особенно высокотехнологичная торговля, между Россией и Китаем сейчас развивается планомерно и стабильно, в соответствии с законами рыночного спроса и текущими ценами. Многолетняя практика доказала, что наши две страны обладают огромным потенциалом для сотрудничества, в том числе, подчеркиваю, в области научно-технических инноваций. Наше двустороннее сотрудничество в технике и науке развивается закономерно, и оно будет продолжено в духе взаимной выгоды и взаимного выигрыша».

Перефразируя, стоит отметить, что в такой завуалированной форме официальный представитель КНР показал намерения Пекина наращивать поставки высокотехнологичных товаров на территорию России, даже несмотря на грозные окрики со стороны Америки о возможных штрафах и санкциях уже против китайских компаний.

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