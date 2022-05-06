Уже в модели Epyc для серверных применений будут «вживлены» ПЛИС Xilinx, которые станут обслуживать системы искусственного интеллекта, а первые товарные образцы обещают представить уже в конце 2022 года.
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Считается, что на первых этапах такие спец-процессоры от «красной команды» будут выпущены ограниченным тиражом, которые позволит оценить возможности «камней» на практике.
Источники, близкие к компании утверждают, что уже в архитектуре Zen-5 моделей Turin, интегрированные ПЛИС будут!
Интересно, что многие скептики так и не верили, что покупка Xilinx была исключительно практическим коммерческим решением и всячески упирали на то, что Intel с покупки Altera не вынесла ничего технически полезного, а вот с AMD ситуация иная.
Известно, что при компоновке процессоров с «вживленной ПЛИС» будет использована технология трехмерной компоновки, которая довольно успешно показала себя на модели Ryzen 7 5800X3D.
Очевидно, что на практике процессорный модуль и модуль ПЛИС будут работать независимо и станут попросту адресованы на систему ввода-вывода, чтобы работать в паре.