Компания крайне заинтересована в том, чтобы по максимуму использовать возможности ПЛИС

Уже в модели Epyc для серверных применений будут «вживлены» ПЛИС Xilinx, которые станут обслуживать системы искусственного интеллекта, а первые товарные образцы обещают представить уже в конце 2022 года.

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Считается, что на первых этапах такие спец-процессоры от «красной команды» будут выпущены ограниченным тиражом, которые позволит оценить возможности «камней» на практике.

Источники, близкие к компании утверждают, что уже в архитектуре Zen-5 моделей Turin, интегрированные ПЛИС будут!

Интересно, что многие скептики так и не верили, что покупка Xilinx была исключительно практическим коммерческим решением и всячески упирали на то, что Intel с покупки Altera не вынесла ничего технически полезного, а вот с AMD ситуация иная.

Известно, что при компоновке процессоров с «вживленной ПЛИС» будет использована технология трехмерной компоновки, которая довольно успешно показала себя на модели Ryzen 7 5800X3D.

Очевидно, что на практике процессорный модуль и модуль ПЛИС будут работать независимо и станут попросту адресованы на систему ввода-вывода, чтобы работать в паре.

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