Сегодня стало известно о том, что неприятности в компании Netflix и не думают прекращаться.
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Активная группа акционеров компании подала против Нетфликс коллективный иск в суд, в основе которого лежит утверждение, что компания намеренно обманула их по поводу своих перспектив на будущее.
Данный иск держатели акций Netflix оформили в коллективном виде в Сан-Франциско. Истцы утверждают, что стриминговый сервис-гигант намеренно очень преувеличил свои текущие и будущие успехи, хотя в действительности компания потеряла не только миллионы подписчиков, но и почти четверть своей капитализации.
При этом акционеры Нетфликс наняли независимых оценщиков, с помощью которых провели аудит конкретного положения компании сейчас, и оценили её перспективы на будущее.
Так, автономные аудиторы пришли к выводу, что на фоне падения интереса публики к продуктам Netflix многие решили оставить один аккаунт на семью и пользоваться сервисом из-под одной учётной записи. При этом данные для входа распространяются между друзьями, родственниками и коллегами по работе, что приводит к тому, что вместо 10-20 подписок работает всего одна, которая никакого дохода не приносит.
Такие действия компании, как заявляют акционеры, привели к громадным убыткам в инвестиционном плане и теперь держатели акций требуют получить компенсацию.
Пока что в самом Netflix никак не комментирует данные новости.