Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Беды Netflix продолжаются - теперь на компанию подали в суд акционеры
Держатели акций считают, что представители Netflix намеренно ввели их в заблуждение по поводу ожидаемого инвестиционного эффекта от ценных бумаг компании
анонсы и реклама
<b>RTX 3050 MSI Gaming сильно дешевле 50 тр</b>
ASUS RTX 3050 почти за 40 тр
!!<b>3070 Ti Gigabyte Gaming уже дешевле 100 тр </b>
Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
3060 дешевле 60тр в Ситилинке
MSI 3080 почти за 100 тр - смотри

Сегодня стало известно о том, что неприятности в компании Netflix и не думают прекращаться.

реклама

Активная группа акционеров компании подала против Нетфликс коллективный иск в суд, в основе которого лежит утверждение, что компания намеренно обманула их по поводу своих перспектив на будущее.

Данный иск держатели акций Netflix оформили в коллективном виде в Сан-Франциско. Истцы утверждают, что стриминговый сервис-гигант намеренно очень преувеличил свои текущие и будущие успехи, хотя в действительности компания потеряла не только миллионы подписчиков, но и почти четверть своей капитализации.

При этом акционеры Нетфликс наняли независимых оценщиков, с помощью которых провели аудит конкретного положения компании сейчас, и оценили её перспективы на будущее.

Так, автономные аудиторы пришли к выводу, что на фоне падения интереса публики к продуктам Netflix многие решили оставить один аккаунт на семью и пользоваться сервисом из-под одной учётной записи. При этом данные для входа распространяются между друзьями, родственниками и коллегами по работе, что приводит к тому, что вместо 10-20 подписок работает всего одна, которая никакого дохода не приносит.

Такие действия компании, как заявляют акционеры, привели к громадным убыткам в инвестиционном плане и теперь держатели акций требуют получить компенсацию.

Пока что в самом Netflix никак не комментирует данные новости.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#netflix
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Netflix потеряла 40 млрд долларов на торгах и объявила о новом проекте стриминга со встроенной рекламой
Пиратские клоны Netflix в РФ и популярные торренты замечены в раздаче вирусов и вирусного контента
Netflix потерял более 25% своей цены на торгах после публикации отчета об уходе пользователей с ресурса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бюджетные видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 скинула 50 000р
53
ТАСС: Сбербанк выявляет пожертвования для ВСУ из России
91
GTX 1060 начинает сдавать позиции - опубликована статистика Steam за апрель
6
Встроенная графика на процессорах Ryzen 8000 будет равна по скорости настольной Radeon RX 6600 – TH
9
На фоне роста курса рубля видеокарты NVIDIA дешевеют в РФ – GeForce RTX 3080 скинула 90 000р
16
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
25
Европа на пороге энергетического кризиса – цены на электричество и газ продолжат расти до 2024 года
25
Через сколько лет нужно менять флагманский процессор – Core i9-12900KS vs Core i9-9900K в тесте SH
28
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5900X ниже официальной стоимости на 6000р
9
Razer представила мощный игровой ноутбук с QuadHD OLED-экраном на 240 Гц
1
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
232
Разработчики симулятора жизни Paralives рассказали о запланированном для него контенте
1
Samsung Galaxy A04 и Galaxy A13s готовятся к поступлению в продажу
+
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
45
Неизвестные мошенники пытались взломать ПК известного блогера из РФ – реальная история от DG
13
AMD Radeon RX 6950XT значительно опережает GeForce RTX 3090 Ti в 3DMark TimeSpy
7
Геймерские процессоры становятся доступнее в магазинах РФ – 8-ядерный Core i7-11700KF стоит 34 000р
9
Corsair обновляет кулеры RGB Elite Series AIO, добавляя совместимость с LGA 1700 и AM5
1
Как заработать на криптовалюте в условиях падающего Биткоина – советы начинающим от экспертов РБК
4
Илон Маск назвал 30% комиссию Apple несправедливой и предложил снизить её в 10 раз
3

Популярные статьи

Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
32
Лучшие портативные компьютеры в 2022
2
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 14
4
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Где находить новые аирдропы и вайтлисты
3
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть вторая заключительная
1

Сейчас обсуждают

ахахах
12:17
кудахчут недруги
Bloomberg: следующий пакет санкций ЕС запретит россиянам покупать недвижимость в Европе
Владимир Захаров
12:13
Нужно ждать игровых тестов . В конкретно в этом синтетическом тесте карты AMD всегда были впереди планеты всей ,-но игры показывали уже совсем другой расклад
AMD Radeon RX 6950XT значительно опережает GeForce RTX 3090 Ti в 3DMark TimeSpy
Андрей Маликов
12:10
В США, ОАЭ и т.д. RTX 3080 по 800 долларов уже стоят, через посредников везут по 2штуки и сразу на авито. Даже если одна из 2 карт откинется, Ремонтники на раздербан выкупают
На фоне роста курса рубля видеокарты NVIDIA дешевеют в РФ – GeForce RTX 3080 скинула 90 000р
madcat
12:09
так покупай в другом магазине)
Ситилинк запустил новую программу потребительского кредитования
Антон вырезай его
12:04
за 24 брали комплектом с товарищем и мать за 16 гигу
ТАСС: Сбербанк выявляет пожертвования для ВСУ из России
Антон вырезай его
12:02
ДНР настолько обозлились на хохлов за все время, что готовы стереть и Киев в придачу, мобилизация возможна только из ряда контрактников, никакой мобилизации запаса не будет, пока не вмешается НАТО.
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
Антон вырезай его
11:46
это бот, у него нет эмоций, у него есть цель, развести срач. он нарушил уже все возможные законы со своими псевдо военными выкладками, почему его не банят админы? скорее всего это их пес, для развода ...
ТАСС: Сбербанк выявляет пожертвования для ВСУ из России
OgoGoLog
11:46
Меньше в блоги врывайся.
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
Alex
11:43
слово то какое, национализируют, так и пишите попилят между собой национализаторы и всё.
Счета и имущество российского подразделения Google на 500 млн руб. арестованы по решению Арбитражного суда
Антон вырезай его
11:40
у меня бабуля, не ветеран вов, пенсия 28. работала в колхозе всю жизнь.
ТАСС: Сбербанк выявляет пожертвования для ВСУ из России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем