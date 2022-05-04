Данное устройство поможет решать огромное количество рутинных задач, с которыми сталкиваются космонавты каждый день пребывания в космосе

Специалисты компании РКК «Энергия» вместе с российскими учёными из Томска не только разработали, но и представили широкой публике отечественный 3D-принтер для использования в космосе, в частности на борту МКС.

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Буквально в следующем пуске данное устройство будет отправлено на станцию, где пройдёт ряд испытаний и экспериментов. Это случится, по планам, уже летом. Специалисты «Роскосмоса» объясняют, что 3D-принтер на станции - вещь не только удобная, но и попросту необходимая.

Технология печати с помощью послойного наложения нити филамента будет использована при производстве деталей, которые часто используются на борту космической станции в большом объёме.

Конструкторы 3D-принтера заявляют, что данное устройство будет использоваться космонавтами практически каждый день. Например, регулярно нужно изготавливать крышки для электро разъёмов, лопатки и колбы для исследований, крепёжные изделия, ключи гаечные и многие другие инструменты, которые просто необходимы для рутинной работы станции.

Через некоторое время учёные планируют вернуть 3D-принтер на землю, чтобы изучить степень или отсутствие таковой его деградации, а также оценить механические характеристики тех образцов, которые были на нём изготовлены. Это позволит понять, насколько серьёзно микрогравитация влияет на 3D-печать.

Перспективы у данного устройства неплохие, в случае если этот аппарат покажет свою работоспособность, то он с большой долей вероятности станет частью штатного оборудования будущих космических станций. Уже сейчас учёные задумываются над тем, что 3D-принтер можно будет массово использовать во время проведения лунных экспедиций. Космонавты ведь тогда не будут зависимы от дефицита узлов и конструкций, на транспортных кораблях с Земли останется доставлять только катушки нитей для печати, а все остальные устройства можно оперативно создать прямо в космосе.

Напомним, что еще в ноябре 2021 года российские космонавты рассказывали о том, что на МКС абсолютно мистическим образом стали пропадать насадки для шестигранных ключей. Они отдельно составляли запрос на Землю, чтобы со следующим бортом эти насадки были им предоставлены взамен утраченных.

Если бы у них тогда был 3D-принтер, то подобные проблемы бы не возникли. Они смогли бы напечатать все инструменты сами. Также летом 2021 года на МКС уже проводились испытания 3D-принтера производства американской компании NASA, который в качестве печатающего материала использовал лунный грунт.

Данный проект был направлен на изучение износостойкости и прочности реголита, на основе которого в дальнейшем планируется строить лунные колонии.

Еще в далеком 2014 году на МКС уже побывал 3D-принтера под названием «Zero-g», который разработала частная компания и под названием «Made in Space». Он стал официально первым принтером, который напечатал трёхмерное изделие в космосе. Проект не забросили, он стал развиваться и уже через 2 года на МКС было доставлено улучшенная модель данного принтера.

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