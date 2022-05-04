По планам «Роскосмоса», ракеты модели «Протон-М» будут использованы еще для дюжины пусков, после этого все, что касается этого типа ракет, будет постепенно выводиться из эксплуатации, а сами ракеты перестанут производить.
реклама
Данная ракета была разработана в знаменитом Центре Хруничева еще в 1960-х годах, все пуски производились со стартового стола Байконура, теперь же место «Протона» займет семейство ракет-носителей типа «Ангара» различной грузоподъемности.
По словам представителей Центра, в планах значится досборка последних четырех образцов «Протона» и, если все оставшиеся пуски пройдут штатно и не потребуется замена, то на этом выпуск ракеты будет остановлен.
Данная ракета использовалась довольно часто, как для коммерческих, так и для государственных пусков, она способна нести полезный груз в 6 тонн (данные для геопереходной орбиты), и почти до 4 тонн для орбиты геостационарной. В связке с разгонным блоком «Бриз» ракета помогла российской космической отрасли серьезно нарастить свою спутниковую группировку за последние десятилетия.