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Ракеты «Протон-М» выведут из эксплуатации до конца 2022 года
Ракета-носитель была разработана еще в 60-х годах прошлого века
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По планам «Роскосмоса», ракеты модели «Протон-М» будут использованы еще для дюжины пусков, после этого все, что касается этого типа ракет, будет постепенно выводиться из эксплуатации, а сами ракеты перестанут производить.

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Данная ракета была разработана в знаменитом Центре Хруничева еще в 1960-х годах, все пуски производились со стартового стола Байконура, теперь же место «Протона» займет семейство ракет-носителей типа «Ангара» различной грузоподъемности.

По словам представителей Центра, в планах значится досборка последних четырех образцов «Протона» и, если все оставшиеся пуски пройдут штатно и не потребуется замена, то на этом выпуск ракеты будет остановлен.

Данная ракета использовалась довольно часто, как для коммерческих, так и для государственных пусков, она способна нести полезный груз в 6 тонн (данные для геопереходной орбиты), и почти до 4 тонн для орбиты геостационарной. В связке с разгонным блоком «Бриз» ракета помогла российской космической отрасли серьезно нарастить свою спутниковую группировку за последние десятилетия.

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#роскосмос #протон-м
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vanyaindigo
13:37
Ник напишите свой, под которым зарегистрировались. Я напишу в личку.
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DH 44
13:29
Так я зарегистрировался, но почему-то писать могу (точнее комментировать) только через одноклассники
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Расул Халилов
13:27
Написано как о свершившемся факте, хотя это всего лишь слух и не понятно о каком именно кристалле идёт речь
Intel постарается добиться использования 5-нм техпроцесса TSMC при производстве процессоров Meteor Lake
zens
13:27
кто деньги считает, давно в нашей рознице ничего не покупает, разве что мелочевку какую-нибудь срочно понадобившуюся
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Saint-14
13:26
А ещё Гитлер имел еврейские корни)0))
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
zens
13:26
аналогично на озоне у китайцев купил, в итогде гораздо дешевле, чем у наших жуликов из днс и иже с ними
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Saint-14
13:25
как пример
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
zens
13:24
просто нарушена логистика, потребуется время для налаживания новых цепочек.
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
ktod
13:22
Самое смешное, что практически такая сборка (мать получше 8+8, ssd побольше и видюха чуток дешевле но и не такого отстойного вендора) у меня под в11 больше суток не работала. Падала в синий экран в сл...
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zens
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