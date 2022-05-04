Курьёзный случай произошёл в Китае. Из-за того, что власти перепутали имена двух человек, а компания Alibaba потеряла более 26 млрд долларов капитализации.
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Давайте разбираться, что же случилось. Итак, как сообщает китайская телекомпания, полицейские власти провинции Чжэцзян, в которой находится головной офис корпорации Alibaba, выпустили сообщение о том, что наложили строгие ограничения на деятельность человека по фамилии «Ma».
После этого акции концерна Alibaba, основателем которого является Джек Ма, потеряли на торгах более 10%, что по рыночной стоимости составляет 26 млрд долларов.
Затем, конечно, ситуация выправилась. Как выяснилось, китайская полиция приняла меры совершенно к другому человеку, но не к бывшему директору Alibaba. Как заявляют полисмены, фамилия попавшего под санкции человека, которая состоит из трёх китайских иероглифов, была по ошибке спутана с фамилией китайского бизнес-воротилы, чья фамилия состоит из двух иероглифов.
Сразу после этого рыночная стоимость компании вернулась к прежнему значению. Тем не менее, аналитики технологической сферы Китая утверждают, что подобное происшествие свидетельствует, прежде всего, о слабых настроениях в технологической отрасли страны и малейшая, даже курьезная ошибка, способна привести к ужасным финансовым последствиям.
Подобное произошло потому, что за недавнее время, на фоне локдауна в стране, пекинские власти ввели множество ограничений в сфере интернет-торговли против основных игроков китайского рынка, а начали они свою атаку прежде всего именно с Джека Ма.
Рынок настолько чутко стал реагировать на то, как он публично критиковал действия китайских финансовых регуляторов, что любая новость, даже и не про него лично, готова буквально взорвать рынок.
выправилась