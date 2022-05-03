Посмотреть на чудо техники пришли толпы желающих

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

В одном из кафе Перми на кассе начала работать девушка-андроид по имени Дуняша.

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Посмотреть на чудо техники пришли буквально толпы людей, а создатели из компании Промобот уже успели заявить о том, что медийный эффект от их человекоподобных роботов часто превосходит эффект технический.

Полностью роботизированный комплекс, который представляет из себя голубоглазая девушка - кассир в виде робота вызывает активную реакцию у людей. Её совсем недавно установили в местном парке имени Горького и посетителей рады тому, что их встречает миловидная Дуняша, которая предлагает детям мороженое, взрослым кофе, а также готова рассказать весёлую историю и даже пофлиртовать.

На реализацию данного проекта ушло всего 9 месяц, а в проекте участвовали два пермских предприятия, которые разрабатывают искусственный интеллект и человекоподобных роботов.

Создатели чудо-кассирши Дуни надеются, что совсем скоро их идея будет шагать по всей стране, уже предприниматели из Нижнего Новгорода заинтересовались новинкой, ведутся переговоры для реализации подобного проекта кибер-кафе и в других городах.

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