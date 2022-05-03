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В Великобритании на фоне кризиса предлагают гробы в аренду
Кризис на фоне санкций против России затронул и британских ритуальщиков
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На фоне кризиса в Великобритании похоронные бюро предлагают своим клиентам новую услугу -   гробы в аренду.

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Так, из-за подорожания электроэнергии на фоне санкций против России и недостатка в лесе, похоронные бюро стали предлагать услугу «демонстрационный гроб», который предоставляют на всё время проведения церемонии. В такой гроб помещают специальный съёмный короб, который затем вынимают, а гроб забирают обратно в торговый зал.

При этом средняя цена гроба за последнее время в Великобритании сильно увеличилась и составляет минимум 750 фунтов стерлингов, что составляет порядка 66.000 рублей по нынешнему курсу. Тогда как стоимость аренды такого «девайса» равняется 250 фунтам стерлингов, что составляет 22.000 рублей.

«Ритуальщики» Великобритании заявляют, что данная услуга стала пользоваться огромным спросом и всё больше и больше клиентов решаются на такую «экономию». Новость звучит диковато, но имеет место быть. О новой услуге сообщили журналисты популярного издания The Sun.

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