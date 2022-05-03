Кризис на фоне санкций против России затронул и британских ритуальщиков

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

На фоне кризиса в Великобритании похоронные бюро предлагают своим клиентам новую услугу - гробы в аренду.

реклама

Так, из-за подорожания электроэнергии на фоне санкций против России и недостатка в лесе, похоронные бюро стали предлагать услугу «демонстрационный гроб», который предоставляют на всё время проведения церемонии. В такой гроб помещают специальный съёмный короб, который затем вынимают, а гроб забирают обратно в торговый зал.

При этом средняя цена гроба за последнее время в Великобритании сильно увеличилась и составляет минимум 750 фунтов стерлингов, что составляет порядка 66.000 рублей по нынешнему курсу. Тогда как стоимость аренды такого «девайса» равняется 250 фунтам стерлингов, что составляет 22.000 рублей.

«Ритуальщики» Великобритании заявляют, что данная услуга стала пользоваться огромным спросом и всё больше и больше клиентов решаются на такую «экономию». Новость звучит диковато, но имеет место быть. О новой услуге сообщили журналисты популярного издания The Sun.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р



