Данный девайс - мечта любителя "читерить" в играх

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Сразу о главном – мышка-читер с функцией автоматического прицеливания размещена на мобильной платформе с колесным приводом, которая способна перемещаться по игровому столу (или другой поверхности). Обычная мышка, по сути, находится внутри этой «базы». Такую разработку представил блогер-энтузиаст Камаль Картер.

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Он утверждает, что разработанное им устройство может автоматически выявлять цели на экране, наводить на них курсор-прицел и делать молниеносные выстрелы. Чтобы позиционировать площадку-«базу» для мышки, блогер воспользовался специальной программой, анализирующей контрастные объекты в кадре и распознающей их в качестве целей для поражения.

Справедливости ради стоит отметить, что данное устройство настолько быстро поражает объекты, что специализированные «анти-читерские» коды , интегрированные во многие игры и шутеры, все равно воспринимают такие действия игрока как нарушения и начинают противодействовать ему.

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