Глава "Роскосмоса" считает, что тратить больше необходимого на поддержание MKC нет смысла, стоит развивать полностью российскую станцию РОСС

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Недавно стало известно о том, что в госкорпорации «Роскосмос» выработали единую позицию по срокам эксплуатации МКС. Конкретные даты пока не названы, но господин Рогозин успел сообщить о том, что предлагаемые компанией графики по совместной работе с другими международными космическими организациями в рамках проекта МКС разработаны, продуманны и представлены на рассмотрение высшему руководству России.

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Рогозин добавляет, что, согласно действующим обязательствам по совместному использованию МКС, «Роскосмос» обязан за один календарный год уведомить своих партнеров о том, что российская сторона приняла решение о прекращении своей деятельности на данном космическом объекте.

Пока что принято решение о совместном российско-американском сотрудничестве в рамках МКС до конца 2024 года, а сами американцы планировали оставаться на МКС до конца 2030 года.

При этом господин Рогозин постоянно заявляет о том, что у России есть собственные космические интересы и оставаться больше необходимого в проекте МКС нет необходимости, это помешает развивать космический потенциал России.

Таким потенциалом, конечно же, является проектируемая Российская Орбитальная Служебная Станция (сокращенно РОСС). Ёе нужно как можно скорее запускать, добавляет господин Рогозин.

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