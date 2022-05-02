Цифровая технология под названием «дипфейк» произвела настоящую революцию в сети. Такая технология позволяет с помощью специальной методики синтеза изображений, основанной на работе искусственного интеллекта, соединить и наложить образы и объекты друг на друга, тем самым создавая порой немыслимые формы «фальшивого» видеоконтента и изображений, которые являются абсолютной подделкой, но для неискушенных пользователей неотличимы от оригинала.
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Денис Кувиков, директор центра SafeNet, сообщил о том, что уже до конца 2022 года появятся браузеры, в которых будет интегрирована проверка видео на наличие технологии «дипфейк».
Он заявил, что речь идёт об автоматической функции проверки видеозаписей на наличие элементов, которые могли быть сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
В тестовом режиме эта технология появится во встроенных браузерах социальных сетей уже в этом году, также в скором времени данная технология будет распространена вообще на все браузеры, которые реализуют доступ пользователей к сети интернет.
Отдельно господин Кувиков заявил, что на рынке уже есть специальное программное обеспечение, которое позволяет распознавать подделки, но следующим шагом, конечно, станет интеграция данной технологии, в мировые популярные браузеры и в автоматические проигрыватели, встроенные в социальные сети.