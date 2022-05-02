Количество ДТП с участием электросамокатов растет гигантскими темпами, эту транспортную сферу необходимо срочно регулировать

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

В России предлагают запустить программу страхования ОСАГО для управления электросамокатами.

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Также предлагают разделить использование самокатов на личное применение и коммерческое. С такой инициативой обратился в МВД комитет Совета Федерации по безопасности и обороне. Данная инициатива обусловлена тем, что в результате оценки аварийности при использовании мобильных транспортных средств (таких как скутеры и электросамокаты) только за 2021 год было зарегистрировано более 700 ДТП с участием этого типа транспорта.

По сравнению с 2020 годом количество подобных случаев увеличилось более чем на 70%, погибли более 20 человек, а темп прироста погибших в результате инцидентов с электросамокатами составил почти 190% (!!!).

При этом, травмы получили 800 человек, среди которых пострадали почти 140 детей до 16 лет.

Также в адрес Министерства Внутренних Дел была направлена инициатива о возможности принудительно ограничить максимальную конструктивную скорость движения подобных транспортных средств.

Считается, что введение полиса ОСАГО поможет не только снизить количество ДТП с электросамокатами, но и позволит определить инструмент персональной ответственности водителей электрических транспортных средств в случае дорожных инцидентов.

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