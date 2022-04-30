Об этом сообщают американские правозащитники

Жители Северной Кореи научились взламывать свои мобильные телефоны для того, чтобы обходить государственную блокировку многочисленных ресурсов интернет, об этом сообщают американские правозащитники.

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Конечно, процент корейцев, которые действительно обладают должным уровнем знаний для того, чтобы обойти государственный блок на посещение ресурсов в интернете, минимально. Но их количество неуклонно растёт. О таком развитии событий рассказали сами северокорейские программисты, которые работают на условиях аутсорсинга в Китае. При этом они отмечают, что мобильные телефоны и смартфоны в КНДР уже достаточно распространены, это давно не роскошь, но пользоваться полноценно ими умеют лишь единицы.

На каждый смартфон, продаваемый в Северной Корее, заранее установлено специальное государственное программное обеспечение, которое позволяет в подробностях отслеживать действия пользователя и отправлять информацию о его активности заинтересованным службам. С подобными действия граждан обещают нещадно бороться власти.

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