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Аэрофлот закрывает "общежития" для сотрудников с целью снижения финансовых издержек
Долгие годы сотрудники авиакомпании пользовались "корпоративным" жильем в парк-отеле неподалеку от аэропорта Шереметьево, но настало время бережнее относиться к финансам компании
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Недавно стало известно о том, что компания Аэрофлот серьёзно озаботилась общежитиями бортпроводников, а также тем, как ведётся учёт проживающих в них. Об этом сообщают сразу несколько Telegram-каналов. 

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Как сообщается, ещё в прошлом году и много лет до этого всем сотрудникам авиакомпании из других городов предоставлялось жильё на территории парк-отеля в Московской области (неподалеку от аэропорта Шереметьево).

При приёме на работу любых иногородних сотрудников, авиакомпания заботилась о них. Забота проявлялась в том, что сотрудникам выделялось во временное пользование служебное жильё, в котором можно было проживать один год, а по прошествии этого года бортпроводники и другие технические специалисты, непосредственно задействованные в подготовке полётов, должны были съехать.

По традиции, за этим никто никогда не следил, таким образом получилось, что многие жили там по 4-5 лет, к этому моменту успевая накопить достаточную сумму для покупки квартиры в Москве.

Предприимчивые сотрудники продолжали жить в предоставляемом парк-отеле, а свои московские квартиры сдавать и на этом неплохо зарабатывать. Сейчас будет налажен тотальный контроль за всем, и любые сотрудники, будь то «новенькие» из других городов или «старенькие» из самой компании, попадают под выселение.

Освободившиеся средства компания Аэрофлот планирует потратить на другую статью расходов, а все сотрудники наконец-таки действительно прочувствует долгую дорогу на работу.

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#аэрофлот #бортпроводники
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