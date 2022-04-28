Компания старается сохранить свои активы и оптимизировать рабочий процесс

В сеть попала информация о содержании отчёта Яндекса перед акционерами, опубликованном 27 апреля.

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Так, в отчёте указана информация о том, что компания Яндекс не рассматривала и не рассматривает возможность перевозки сотрудников за пределы России. При этом, только в марте месяце компания выплатила своим сотрудникам премию в виде оклада. Вознаграждение получили более чем 20.000 сотрудников, а общая сумма, которую потратили в компании на премии, приблизилась к 6 миллиардам рублей. Это было сделано для того, чтобы поддержать всех, кто работает на Яндекс, в условиях нестабильности рынков и волатильности курсов валют.

Также в отчёте было объявлено о том, что в компании приняли ряд антикризисных шагов, которые должны оптимизировать «внутреннюю кухню» Яндекса и помочь сохранить то, что у компании уже есть сейчас.

Пока что сокращений штата не планируется, но приём новых сотрудников временно остановлен. Также в компании сообщили, что многие инвест-проекты в России и за её пределами также остановлены, компания отзывает прогноз финансовых показателей на 2022 год из-за сложной ситуации. В компании заявили, что не собираются разделять российский и международный сегменты своего бизнеса.

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