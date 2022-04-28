Такая прогрессивная идея уже внедрена на американском рынке, следом Европа и весь мир смогу оценить, насколько удобно можно отремонтировать "яблочные" смартфоны и ПК самостоятельно

Пока что, данная опция доступна лишь жителям Америки, но впоследствии такую возможность собираются распространить и на всю Европу. Сообщается, что в целях самостоятельного проведения ремонта мобильных устройств и другой техники Apple, представителями компании в оригинальных магазинах сети будут предоставляться руководства по поиску неполадок, инструменты, которые помогут в домашнем ремонте и будет осуществляться продажа оригинальных запчастей.

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На данный момент в магазине Apple представлены около 200 различных инструментов и деталей, которые подойдут для самостоятельного ремонта Айфонов предпоследних и последних моделей. Среди запчастей – аккумуляторы, модули камер, модули дисплеев и другие комплектующие.

Если всё пройдёт успешно, то подобный сервис распространят и на ремонт компьютеров Mac. Примечательно, что клиенты получают абсолютно те же оригинальные инструменты для ремонта, которыми оснащаются сервисные центры компании. Специальные ремонтные лотки, динамометрические отвертки, прессы для аккумуляторов и дисплеев, а также многое другое.

Стоимость аренды подобных инструментов на неделю составляет 50 долларов, компания также обязуется продавать запчасти для самостоятельного ремонта по той же цене, что и в оригинальных сервисах. Клиенты, которые предоставят снятую старую неисправную деталь обратно производителю для последующей переработки, могут получить за это вознаграждение.

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