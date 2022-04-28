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Магазин DNS выручил 190 млрд. рублей за последний год на онлайн-продажах
Сеть снова вошла в тройку крупнейших онлайн-ритейлеров России
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Такого не было уже 5 лет и вот произошло. На фоне кризисной ситуации начала 2022 года и «пандемийного» 2021 года, магазин DNS более чем на 40% увеличил количество своих продаж онлайн, а спекулятивные цены на многие позиции, которые во многом есть и по сей день, позволили компании заработать более 190 миллиардов рублей. Даже сеть «Ситилинк» заработала «всего» 165 миллиардов и увеличила продажи на четверть.

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Лидеры рейтинга площадок онлайн-торговли известны и не меняются уже который год – это «Wildberries» и «OZON». «Дикиe ягоды» заработали немыслимые 800 миллиардов рублей, ребята из «OZON» - 450 миллиардов, а в целом первая сотня крупнейших онлайн-магазинов России выручила почти 3,5 триллиона рублей!

Эксперты объясняют, что такой рост выручки DNS во многом связан с тем, что магазины сети есть даже в небольших городках периферии, что было приоритетным направлением развития компании и оказалось крайне прозорливым решение высшего менеджмента. По всей стране работает уже более 2700 точек продаж DNS.

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