Этот показатель увеличился больше, чем официальная инфляция в России и будет расти еще, ведь основные "шашлычные" выходные еще впереди

Так называемый «индекс шашлыка» в России существенно подрос. Теперь, в отличие от прошлого года, набор для весенней «маёвки» на природе под приятный запах мяса на мангале обойдется россиянам на 32% дороже.

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Чтобы выяснить конкретные цифры, статистики получили доступ к 1,5 миллионам чеков середины и конца апреля, учитывались траты на покупку мяса маринованного, углей и средств для розжига, мангалов в сборе и цельнометаллических, а также шампуров, решеток для гриля и прочего оборудования, так необходимого при приготовлении мяса и рыбы на мангале.

Средний размер чека по всем этим позициям приблизился к 2,5 тысячам рублей (год назад сумма равнялась примерно 1900 рублей). Хотя в целом люди стали реже позволять себе покупать товары для пикника примерно на 20%.

Возможно, что все дело в прохладной погоде, которая все еще отмечается в некоторых регионах страны, может быть покупатели отдали предпочтение тому, чтобы знатно отметить только майские выходные, а не наступление теплой погоды сразу серией "шашлычных выездов" . Как только пройдет 2 недели мая, «индекс шашлыка» будет вновь пересчитан, и перспектив, что он вдруг уменьшится, практически нет.

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