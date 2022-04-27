Компания OneWeb оказалась в сложной ситуации, а выход из неё - это индийские ракеты, не летавшие с 2019 года

Представители компании OneWeb сообщили о том, что заключили контракты на запуск оставшихся аппаратов широкополосного доступа к интернету в космос с Индией. Первые пуски должны состояться уже в 2022 году.

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Сообщение представителей OneWeb было кратким, в нём они рассказали что уже в 2022 году состоится первый пуск с индийского космодрома Шрихарикота и рассказали немного о положении дел в компании.

По их словам, космическая группировка OneWeb на настоящий момент содержит 430 спутников, что составляет почти 67% от ранее запланированного общего количества аппаратов, на которое проектировалась система

В качестве ракеты-носителя будет использована индийская современная MARK-3. Эта ракета может доставлять на околоземную орбиту (низкую) полезный груз массой 9 тонн, что примерно сравнимо с возможностями российских ракет «Союз», от которых отказались в OneWeb.

Примечательно, что в последний раз Индия успешно запускал ракету ещё в далеком 2019 году в рамках миссии по исследованию Луны. Что же касается ракет-носителей «Союз», то, до разрыва отношений с «Роскосмосом», российская ракета могла выводить на орбиту около 35 спутников одновременно.

По планам компании было сделать ещё шесть или семь пусков и создать группировку из 650 спутников, которые бы обеспечивали связь в Северном полушарии Земли.

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