Денис Мантуров, глава Министерства Промышленности и Торговли, заявил РИА «Новости» о том, что судьба французского производителя автомобилей Renault на российской земле решена.
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Так, основными активами компании считаются московский завод «Автофрамос», который и производит известные россиянам автомобили, и существенная доля в капитале завода «АвтоВАЗ».
Господин Мантуров пояснил, что после передачи завода властям столицы, на нем будет организовано производство автомобилей LADA, а также других марок. Ни о какой «консервации» предприятия речи не идет.
Якобы, основной причиной такого решения стала невозможность работы предприятия под управлением Renault, нарушение логистических цепочек и существенные финансовые вливания, которые легли бы на плечи французов в рамках содержания коллектива завода без выпуска продукции.
Доля Renault в тольяттинском заводе будем передана «НАМИ» за 1 рубль. Это своего рода промежуточный договор с опционом, позволяющим выкупить обратно долю «АвтоВАЗа» французами через 5 или 6 лет.
Отдельно Мантуров прокомментировал слухи, согласно которым китайские инвесторы были близки к выкупу активов Renault – это не соответствует действительности.
Таким образом, Renault таки ушла с рынка РФ, серьезно пострадав финансово. Захочет ли концерн вернуться, и на каких условиях ему это позволят – вопрос туманного будущего.