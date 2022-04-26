Не секрет, что в странах Ближнего Востока стоимость автомобилей обычно ниже на 20-30 % по сравнению с континентальной Европой.
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На фоне санкций спрос на автомобили (и новые, и подержанные) превышает предложения во много раз, а предприимчивые дельцы уже вовсю налаживают поставки автомобилей из арабских стран.
Итак, услуга подбора машины и проверки всех документов оценивается в 1 тысячу долларов, а морская доставка оплачивается отдельно. На арабском рынке очень много интересных моделей ведущих мировых производителей, а снижение курсов валют и некая адаптация к санкциям только подогревает интерес россиян к подобным предложениям.
Но есть несколько минусов. Например, обычно машины для жарких стран лишены так называемого «пакета для холодов». На них не установлены ни АКБ увеличенной емкости, ни обогревы стекол и зеркал, ни обогреватель салона. Зато кондиционеры традиционно в них устанавливают повышенной производительности. Сразу понятно, что такие варианты не особо обрадуют жителей морозных регионов РФ.
Плюс в арабских странах иначе относятся к понятию «шикарная отделка салона». Зачастую привычные luxury-опции могут оказаться совершенно бесполезными в России.