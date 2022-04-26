Освободившаяся рыночная ниша в скором времени будет занята российскими брендами

Недавно стало известно о том, что компания PepsiCo готовит масштабный ребрендинг своей продуктовой линейки, чтобы обойти западные ограничения на работу в России. Напротив, компания Coca-Cola пока что продолжает распродавать остатки напитков под оригинальной торговой маркой, а российские конкуренты бросились массово регистрировать новые товарные названия, под которыми в скором времени начнется производство «русской колы».

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Так, компания «Балтика» уже вплотную подошла к старту выпуска напитков «Crazy Cola», «Crazy Orange», а также «Crazy Lemon». Нетрудно догадаться, что это аналоги «Фанты», «Спрайта» и, собственно, привычной Кока-Колы.

Но не только «Балтика» стремится заполнить освободившуюся нишу, обещающую баснословную прибыль. Фанаты футбольного клуба «Локомотив» собираются выпускать «Loco Cola», предприимчивые москвичи подумали о тусовщиках и зарегистрировали бренд «Party Cola», а компания «Алкемия» замахнулась сразу на название «Tsar-Cola» (царская кока-кола).

Пока что о дизайне будущих напитков ничего не известно, но журналисты из Telegram-канала Mash попробовали пофантазировать на тему того, как бы могли выглядеть новые упаковки привычных напитков с обновленным дизайном с учетом бренда производителя. Получилось довольно забавно.

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