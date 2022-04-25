Инженер Омского Политеха создал прототип велосипеда, рама которого изготовлена из предварительно переработанных пластиковых бутылок. Велосипед получился легким, экологичным, рама выдерживает слабые и средние удары и не ломается, а коррозия такому велосипеду вовсе нестрашна (к тому же она не выгорает на солнце).
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Мало того – раму данного велосипеда вполне реально отправить на переработку, если надобность в нем отпала. Для того, что собрать прототип, инженеру потребовалось более двух сотен пластиковых бутылок, которые пришлось предварительно очистить от мусора, измельчить и расплавить в пластичную массу, затем эту массу удалось налить в форму, повторяющую конструкцию будущей велосипедной рамы.
После остывания состава, рама подверглась финишной обработке, причем элементарной – не нужно было ничего гнуть, сверлить, заниматься сваркой, даже покраска такой раме не нужна (конечно, если клиента устраивает базовый цвет).
Такой велосипед не имеет минусов, а прослужит, по уверениям конструктора, более 15 лет. Правда, ничего не известно о том, как обстоят дела с вилкой и педальным узлом, их из пластика сделать довольно проблематично.