Идея, на удивление, здравая, вот только будет ли реализована на должном уровне, большой вопрос

Виталий Милонов выступил с инициативой, согласно которой предлагается на сайте «Госуслуг» добавить специальный раздел, наполненный свободными от вирусов и вредоносного ПО приложениями всех заблокированных Западом российских банков. Также он сообщает, что уже в ближайшем будущем на портале может появиться некий единый сервис, которые позволит независимо от банка совершать некоторые платежи и переводы между гражданами РФ в рамках платформы «Госуслуг».

реклама

Не секрет, что удаление из открытого доступа практически всех банковских приложений доставило определенные неудобства российским пользователям. Советы по установке таких программ напрямую с сайтов банков помогают далеко не всем, трудности возникают у пенсионеров и людей старшего поколения, которые не владеют техникой на должном уровне.

Пока что не похоже, что в ближайшее время «Сбер», «ВТБ», «Альфа-банк» и другие игроки финансового сектора РФ смогу вернуться «на виртуальные полки» магазинов приложений, тем актуальнее звучит инициатива Милонова.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде 3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб