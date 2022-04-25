Виталий Милонов выступил с инициативой, согласно которой предлагается на сайте «Госуслуг» добавить специальный раздел, наполненный свободными от вирусов и вредоносного ПО приложениями всех заблокированных Западом российских банков. Также он сообщает, что уже в ближайшем будущем на портале может появиться некий единый сервис, которые позволит независимо от банка совершать некоторые платежи и переводы между гражданами РФ в рамках платформы «Госуслуг».
реклама
Не секрет, что удаление из открытого доступа практически всех банковских приложений доставило определенные неудобства российским пользователям. Советы по установке таких программ напрямую с сайтов банков помогают далеко не всем, трудности возникают у пенсионеров и людей старшего поколения, которые не владеют техникой на должном уровне.
Пока что не похоже, что в ближайшее время «Сбер», «ВТБ», «Альфа-банк» и другие игроки финансового сектора РФ смогу вернуться «на виртуальные полки» магазинов приложений, тем актуальнее звучит инициатива Милонова.