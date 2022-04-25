Способ рабочий, законопроект, по слухам, уже согласован, но в будущем такой ход серьезно навредит международному сотрудничеству в сфере обмена развлекательным контентом

Такой оригинальный способ позволит оставить в стране вообще любой контент (аудио и визуальный), который ранее распространяли зарубежные компании, пожелавшие внезапно покинуть российский рынок.

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Основание – получение российскими компаниями через суд принудительного разрешения на трансляцию контента, музыки, сериалов и фильмов из недружественных стран.

Будущий закон расширит действие принудительного права российских компаний вообще на все патенты зарубежных корпораций, которые решили отказаться от ранее заключенных договоров лицензии с дистрибьюторами из РФ по основаниям, которые не связаны с фактами нарушения контрактов (что и произошло при односторонних санкциях).

Эксперты считают, что такая мера нанесет непоправимый вред будущему международному сотрудничеству России с любыми стримингами музыки и фильмов, но позволит в кратчайшее время запустить новые отечественные сервисы трансляции музыки и видео без ограничений.

То есть факты таковы – все лицензии, заключенные с зарубежными компаниями на кино и музыку (обычно это период в 1 год, исчисляемый с начала года) сейчас формально действуют, но практически автоматом через суды будут принудительно продлены на неопределенное время. Да, новинок россиянам не видать, но высока вероятность того, что весь уже вышедший в РФ контент останется доступен.

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