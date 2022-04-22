В рамках "избавления от старого" оборудования "Роскосмос" отдает приоритет Казахстану

В связи с глобальными изменениями во многих технологических сферах России происходит массовая инвентаризация имущества и оборудования. Не стал исключением и космодром «Байконур», на котором обнаружили спутник «Экран-М», который так никому и не понадобился.

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Этот космический аппарат был доведен до готовности еще в 1990-х годах и все эти 30 с лишним лет ответственно хранился на территории Байконура. Сейчас России этот аппарат не нужен вообще, но он по-прежнему способен выполнять свои функции на орбите, плюс к этому имеет полноценный комплект ЗИП.

Символическая цена, по которой Казахстан выкупит у РФ этот образец, составляет 1 рубль. Процесс передачи имущества уже начат, а для Казахстана спутник «Экран-М» может стать билетом в мир «космической связи», ведь основное назначение аппарата - телекоммуникационное вещание.

Специалисты утверждают, что в дальнейшем властям Казахстана будут практически безвозмездно переданы и другие системы, которые развернуты на Байконуре, но утратили свою технологическую ценность для российской космической программы.

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